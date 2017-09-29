Дело «ВИМ-Авиа»: экс-директора и глабуха авиакомпании отправили под домашний арест

Тем временем назначен новый гендиректор авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Басманный суд Москвы заключил главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерину Пантелееву и генерального директора компании Александра Кочнева под домашний арест до 25 ноября. Им предьявлены обвинения в мошенничестве, повлекшем банкротство авиакомпании, передают РИА Новости.

В настоящий момент следствие устанавливает других соучастников хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа». По данным следствия, в настоящее время установлены еще не все соучастники этого преступления.

Причиной домашнего ареста стало то, что ужшкммт обвиняемые способны повлиять на других сотрудников авиакомпании, убедив их дать нужные показания. Также есть вероятность того, что Екатерина Пантелеева и Александр Кочнев могут скрыться.

Напомним, в понедельник совладелец перевозчика Рашид Мурсекаев признал, что у авиакомпании нет средств на операционную деятельность. Задолженность перевозчика составляет порядка 1,3 млрд руб, общий объем задолженности — около 7 млрд руб.

Тем временем новым гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа» назначен Александр Бурдин, который до этого два года пытался реанимировать «Трансаэро». В Росавиации заявили, что с ведомством его кандидатура не согласована, сообщает РБК.

«С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании «ВИМ-Авиа», назначен новый генеральный директор — Александр Бурдин», — сообщил представитель авиаперевозчика. По его словам, Бурдина назначили акционеры «ВИМ-Авиа».

В настоящий момент новая управленческая команда начала согласовывать график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание, говорится в сообщении «ВИМ-Авиа».

Кроме того "ВИМ-Авиа" начала выплату аванса сотрудникам за сентябрь 2017 года. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Сегодня перечислено 37 млн рублей. Согласуется график погашения имеющейся задолженности за топливо и аэропортовое обслуживание. Новое руководство компании сотрудничает с правоохранительными органами РФй", - добавил он.