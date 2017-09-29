Эксперты обнародовали ТОП-10 регионов России с самой большой долей иномарок

На сегодняшний день в России зарегистрировано 25 миллионов иномарок.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги исследования парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года. Оно позволило определить количество иномарок, а также установить их долю в различных регионах страны.

По данным экспертов, сейчас в России насчитывается более 25 млн машин зарубежного производства. Это соответствует 60% от всего парка легковых автомобилей в стране.

Самая высокая доля иномарок отмечена в Калининградской области – 95,5%. На ужшкммт втором месте по этому показателю находится Приморский край (93,6%). Впрочем, в ТОП-10 регионов с наибольшей долей иномарок в парке присутствует много дальневосточных субъектов РФ. Например, Сахалин и Хабаровский край, где доля иномарок также превосходит 90%. Это связано с их территориальным соседством с Японией.

А вот наличие Москвы и Санкт-Петербурга (доля иномарок здесь превышает 80%) в этом списке можно объяснить более высокой средней заработной платой, характерной для столичных регионов.

ТОП-10 регионов России с самой большой долей иномарок: