Пассажиров "ВИМ-Авиа" вывезут из Турции на самолетах Путина

"Аэрофлот", S7 и СЛО "Россия" также могут подключиться к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа".

Два самолета Ту-214 специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, в пятницу вывезут пассажиров "ВИМ-Авиа" из турецкой Анталии, заявила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

По ее словам, один борт вылетит в 13.00 мск, второй – в 18.00. по ее словам, самолеты будут обслуживаться в аэропорту "Внуково".

Авиакомпании "Аэрофлот", группа S7 ("Сибирь") и правительственный СЛО "Россия" также могут подключиться к перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

По его словам, "Аэрофлот" и S7 принимают на свои рейсы пассажиров проблемной авиакомпании на свободные места, СЛО "Россия" может направить для ужшкммт вывоза самолеты Ту-214 для вывоза пассажиров из Антальи, к вывозу также готова подключиться группа S7. Также вывоз продолжается силами самой "ВИМ-Авиа", "Уральских авиалиний", AZUR air, Royal Flight, "ЮТэйр". Кроме того, "ЮТэйр" вывезет пассажиров "ВИМ-Авиа" из Барселоны. Продолжают работать турецкая AtlasGlobal на маршруте Анталья — Самара, а также греческая Ellinair на рейсах из Ираклиона и Салоников.

Всего за 28 сентября перевезено почти 4 тыс. пассажиров: более 2 тыс. бортами "ВИМ-Авиа", 1,247 тыс. — другими российскими авиакомпаниями, 548 — иностранными авиаперевозчиками.

На 29 сентября запланировано 36 рейсов: 22 регулярных и 14 чартерных, из них 16 — внутренние регулярные рейсы, шесть — международные регулярные, 14 — международные чартеры.