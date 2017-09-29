"Люди все правильно делают": Поклонская прокомментировала просмотр "Матильды" депутатами

Свое мнение бывший прокурор Крыма высказала в соцсетях.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что ее коллега по законотворчеству и режиссер Станислав Говорухин говорит неправду о числе протестующих против картины "Матильда", посчитавших их "незначительным" количеством. Тем самым она прокомментировала состоявшийся накануне закрытый показ ленты.

"Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России это не то количество людей, которых будут ужшкммт слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже", - написала она в Facebook, сопроводив запись видео, на котором режиссер Станислав Говорухин общается с журналистами после просмотра "Матильды".

"Ну что такое 100 тысяч подписей в стране, где проживают 146 миллионов человек", - отметил тогда кинематографист.

Как писал TopNews, закрытый показ нашумевшей киноленты режиссера Алексея Учителя "Матильда" состоялся 28 сентября.