В Сеть попало ВИДЕО задержания украинских шпионов в Крыму
Опубликовано 29.09.17 14:10
ФСБ задержала военного за передачу Украине секретов Черноморского флота. Россиянин, задержанный за шпионаж в пользу Украины, уже признал вину.
В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщает РИА Новости.
В частности, задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму. На допросе он признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.
Задержанный Долгополов уже дал на допросе признательные показания, передают "Известия".
«Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки Минобороны Украины», — рассказал он.
Напомним, ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанным грозит ужшкммт до 20 лет заключения.