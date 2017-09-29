В Сеть попало ВИДЕО задержания украинских шпионов в Крыму

ФСБ задержала военного за передачу Украине секретов Черноморского флота. Россиянин, задержанный за шпионаж в пользу Украины, уже признал вину.

В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщает РИА Новости.

В частности, задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Задержанный мужчина — военнослужащий, его подразделение находится в Крыму. На допросе он признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.

Задержанный Долгополов уже дал на допросе признательные показания, передают "Известия".

«Я передавал секретную информацию Главному управлению разведки Минобороны Украины», — рассказал он.

Напомним, ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанным грозит ужшкммт до 20 лет заключения.