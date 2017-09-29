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10 Глава иркутского благотворительного фонда рассказал, откуда взялась сумка с миллионом рублей

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Глава иркутского благотворительного фонда рассказал, откуда взялась сумка с миллионом рублей

Опубликовано 29.09.17 13:35 Глава иркутского благотворительного фонда рассказал, откуда взялась сумка с миллионом рублей

Александр Соболев написал об этом в соцсетях.

По словам директора благотворительного фонда "Оберег" в Иркутске Александра Соболева, он сам подбросил в пункт приема вещей организации сумку, в которой находился миллион рублей..

"Я, Соболев Александр, президент благотворительного фонда «Оберег», искренне и со всей ответственностью приношу извинения за подброшенный мною миллион. В свое оправдание хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознано с целью обратить внимание на неприятную ужшкммт особенность нашего общества", - написал он в соцсетях.

Соболев назвал неприятной особенностью тот факт, что на благотворительность обращают внимание лишь благодаря таким историям в СМИ.

"Принципиально НИ ОДНОМУ ЖУРНАЛИСТУ САМИ НЕ ЗВОНИЛИ, не сообщали об этой новости. Не предполагали, что этот хайп получит такое распространение. Немного опешили от 20 звонков журналистов и семерых с честными глазами «случайно потерявших деньги» в первые три часа после публикации поста. Не поверите, к нам приходили даже реальные следователи из маленького районного центра", – добавил глава фонда. Его слова приводит "ЭГ".
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