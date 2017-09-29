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В аэропорту "Пулково" при выходе из самолета под женщиной с ребенком рухнул трап

Опубликовано 29.09.17 13:17 В аэропорту "Пулково" при выходе из самолета под женщиной с ребенком рухнул трап

Инцидент произошел накануне вечером с пассажирами авиакомпании "Уральские авиалинии".

В петербургском аэропорту "Пулково" женщина с ребенком упали с высоты более трех метров в результате обрушения трапа самолета.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, примерно в 19:00 четверга во время схода пассажиров с самолета "Уральских авиалиний", рейс 091, прилетевшего из Москвы, произошло обрушение части площадки самоходного трапа. В итоге пострадавшие женщина и малолетний ребенок были госпитализированы с травмами.

На место ЧП прибыл сотрудник петербургской транспортной прокуратуры. По ужшкммт факту случившегося была организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, уточняет "Росбалт"
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