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ФСБ задержала главу полиции Камчатки

Опубликовано 29.09.17 13:45 ФСБ задержала главу полиции Камчатки

Следствие ходатайствует об аресте начальника УМВД по Камчатскому краю.

Следствие ходатайствует об аресте начальника Управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, следователи в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что начальник УМВД по Камчатке Александр Сидоренко задержан и отстранен от исполнения обязанностей.

Как уточняет РИА Новости, расследование началось в мае 2016 года, когда было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ужшкммт тылового отдела УМВД по Камчатке Татьяны Фиалки: женщину обвинили в необоснованном принятии работ по строительству базы авиационного отряда специального назначения.

В ходе следствия выяснилось, что эту ситуацию допустил лично Сидоренко: сначала он злоупотребил полномочиями (детали не уточняются), а затем попытался скрыть этот факт, поручив закончить строительство объекта силами подведомственного учреждения.
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