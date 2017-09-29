Резня на Урале: мужчина с ножом убил четырех человек

Причины массового убийства в Свердловской области назвал СКР.

В поселке Шамары Свердловской области произошло массовое убийство. Жертвами резни, устроенной местным жителем 1963 года рождения, стали четыре человека, еще один получил ранения и былдоставлен в больницу. Для того. чтобы задержать подозреваемого, полицейские использовали табельное оружие.

Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на пресс-секретаря регионального полицейского главка Валерия Горелых, трагедия разыгралась 28 сентября 2017 года, когда в дежурную часть поселка поступило несколько тревожных сообщений. Так, местная жительница заявила, что неизвестный убил ужшкммт ее сожителя, а спустя час участковый рассказал, что на территории пилорамы в деревне Гора были обнаружены трупы двух мужчин, и также еще одно тело - возле телевышки в том же населенном пункте. Примерно в это же время в приемный покой местной больницы был доставлен раненный мужчина. Оказалось, что все потерпевшие работали на пилораме, и у всех у них были обнаружены колото-резаные раны.

Полиции быстро удалось установить личность подозреваемого. Им оказался пять раз судимый за тяжкие преступления местный житель. В итоге преступника в состоянии алкогольного опьянения обнаружили на улице Победы.

Задержанием подозреваемого занимались сотрудники Госавтоинспекции. Увидев правоохранителей, рецидивист достал из рукава нож и принялся приближаться к полицейскому. Нападавшего не остановил произведенный капитаном полиции предупредительный выстрел в воздух. В итоге мужчину удалось задержать только ранив его из табельного пистолета Макарова в ногу. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Госпитализация ему не потребовалась.

Задержанный сознался в совершенном преступлении. По информации СКР, он решился на расправу из-за оскорбительных выражений, которые позволяли себе жертвы в его адрес. Также следователи сообщили, что в роковой день преступник в пьяном виде вооружился охотничьим ножом и приехал в деревню Гора на такси. На местном предприятии он зашел в подсобку, где обедали трое его знакомых.

"Войдя в помещение, злоумышленник стал наносить ножом удары своим оппонентам. Двое человек погибли на месте, третий был ранен. В этот момент зашел еще один мужчина Увидев что происходит, он попытался убежать, но злоумышленник догнал его и убил", - цитирует издание источник в СКР.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Виновнику кровавых событий грозит пожизненное лишение свободы.