Британские ученые назвали главную угрозу для колонизации Марса

Британский космонавт полагает, что на Красную планету стоит отправлять только женщин.

Первый астронавт из Британии Хелен Шарман полагает, что на Марс должны отправиться экипажи из астронавтов одного пола, иначе миссия окажется под угрозой, если женщины и мужчины начнут спать друг с другом, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на The Sun.

Выступая на фестивале New Scientist Live, Хелен Шарман предположила, что в ходе миссии «Марс», было проведено официальное исследование, посвященное «нечистым мыслям». Она отмечает, что НАСА не выпускала этот отчет, но в нем было установлено, что экипаж должен ужшкммт быть одного пола: все мужчины или все женщины.

Как утверждает астронавт, в ходе экспериментов было показано, что внутри «разнополого» экипажа, долгое время находящегося в изоляции, с очень высокой вероятностью возникают неуставные отношения вплоть до сексуальной близости. При этом Шарман подчеркнула, что последствия возможных половых контактов в космосе для человека на данный момент практически не изучены, пишет "МК".

Анеуставные отношения могут, например, привести к беременности (придется рожать на космическом корабле), осложнить совместную работу, привести к конфликтам.

При этом она считает, что вариант с одними женщинами предпочтительнее: по статистике, которой астронавт располагает, в чисто женском экипаже реже случаются внутренние конфликты.