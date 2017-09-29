СМИ узнали о наследстве Людмилы Рюминой, которое получит ее таинственный муж

Выяснилось, что незадолго до смерти народная артистка вышла замуж.

Как писал TopNews, в конце августа не стало знаменитой исполнительницы народных песен Людмилы Рюминой. Журналисты считали ее наследницей племянницу Ларислу, а своих детей у звезды не было, но неожиданно выяснилось, что буквально за несколько месяцев до смерти певица вышла замуж. Таким образом, на ее наследство - две квартиры в Москве и ювелирные украшения - претендует вдовец.

"Они в 2017 году расписались и обвенчались ужшкммт с Андреем. Он был ее директором, до этого они 20 лет жили в гражданском браке. И за это время он стал для нее родным человеком, который буквально посвятил ей свою жизнь. Он очень трепетно относился к ней и ее маме", - сказал коллега Рюминой Игорь Наджиев.

Представители Московского культурного фольклорного центра, которым руководила Рюмина, заявили, что мужа артистки зовут Андрей Залесский, но опровергли сведения о том, что он был директором певицы, хотя в 2014 и 2015 годах он от имени Центра Рюминой заключал финансовые контракты в категории "Услуги, предоставляемые прочими представителями творческих профессий, выступающими на индивидуальной основе". Сам вдовец предпочитает не общаться с прессой, пишет "Блокнот".