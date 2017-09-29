Полиция устанавливает личности злоумышленников, совершивших нападение на редакцию "Ленты.ру".

В Москве неизвестные ночью 29 сентября совершили нападение на здание на Варшавском шоссе, где расположена редакция «Ленты.ру». Как сообщает издание, злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Лента.ру.

Столичная полиция уже разыскивает правонарушителей, бросивших бутылку с зажигательной смесью в офис Lenta.ru в Москве, сообщили ТАСС в ужшкммт пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Там пояснили, что около 02:00 мск в ночь на пятницу поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, расположенного по адресу Варшавское шоссе, д. 9, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся.