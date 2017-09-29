В США женщина 7 лет держала сестру-инвалида взаперти ради пособия

Истощенную пленницу случайно нашел делавший ремонт рабочий.

В американском штате Мичиган 46-летняя местная жительница по имени Кенди Лоусон семь лет удерживала в кладовке свою глухую приемную сестру, чтобы получать за нее пособие по инвалидности.

По и нформации Daily Mail, Диану Черчиль заперли в помещении размером 1,2 на 2,4 метра, и все это время сестра обеспечивала пленницу лишь минимальным набором продуктов. Запертую женщину случайно обнаружил строитель, делавший ремонт в помещении.

О громкой истории ужшкммт стало известно еще в 2015 году, но ее подробности выяснились только сейчас, с началом суда над Лоусон.

По информации журналистов, 44-летняя приемная сестра-инвалид осталась на попечении Кенди Лоусон после смерти матери. Также у нее был брат-инвалид Джастин Черчилль. Женщина стала их опекуншей, практически сразу заперла Диану в кладовке, поставив ей лишь ведро для справления естественных надобностей.

Ее брат Джастин умер несколько лет назад в возрасте 33 лет. По мнению полицейских, он мог содержаться в схожих с сестрой условиях, так как на момент смерти весил около 30 килограммов, но на тот момент никто не заинтересовался обстоятельствами его жизни.

После обнаружения в кладовке истощенной и грязной Дианы Черчиль, рабочий заявил об этом в полицию. Пленница была передана социальным работникам, а ее сестра отправлена под арест. Издание отмечает, что пострадавшая женщина была настолько грязной и запущенной, что мыло, которым она не пользовалась долгие годы, даже вызывало у нее раздражение на коже.

По словам самой Кенди Лоусон, помещение, в котором она содержала сестру, являлось полноценной комнатой, и Диана ни в чем не нуждалась. При этом система соцобеспечения штата позволяла злоумышленнице беспрепятственно получать пособия за сестру и никогда не встречаться с соцработниками, которые, к слову, много лет не интересовались судьбой женщины-инвалида.

"Это ужасно. Отвратительно, что тот, кто взял на себя обязательство заботиться о близком человеке, ведет себя таким образом", - высказался на этот счет представитель полицейского управления Мичигана.

В итоге присяжные признали Лоусон виновной в жестоком обращении с сестрой и лишении ее свободы. Теперь Кенди грозит 13−15 лет тюремного заключения. Диана находится в центре соцзащиты и, по словам медиков, сейчас чувствует себя хорошо.