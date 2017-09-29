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Полиция задержала в Москве Алексей Навального

Опубликовано 29.09.17 10:16 Полиция задержала в Москве Алексей Навального

Тем временем в Нижнем Новгороде перед митингом задержали координатора штабов Навального и юриста ФБК.

В Москве в подъезде собственного дома задержали Алексея Навального, который собирался на митинг в Нижнем Новгороде. Об этом он написал в своем Instagram.

" Ох, как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал — задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина — из неё полиция", - написал он.

 

Между тем в самом Нижнем Новгороде сотрудники полиции и бойцы Росгвардии демонтировали сцену и оборудование, установленные на площади Маркина для митинга Алексея Навального. Площадь ранее была предложена властями города для проведения митинга в 18:00 вечером 29 сентября, передает "Медуза".

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков написал заявление в полицию, которое не принимали в течение получаса, ссылаясь на пересменку.

Одновременно с разборкой оборудования были задержаны координатор штабов Навального Ольга Гусева и глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Им заявили, что задержание нужно либо для установления личности, либо из-за несогласованного мероприятия. Через полтора часа Гусеву и Жданова отпустили.
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