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Ужастик "Оно" установил рекорд по сборам среди хорроров

Опубликовано 29.09.17 10:03 Ужастик "Оно" установил рекорд по сборам среди хорроров

Фильм собрал в прокате уже более 500 миллионов долларов.

Фильм ужасов от Андреса Мускетти "Оно" стал самым кассовым "ужастиком" за всю историю кинематографа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл.

Картина собрала в прокате уже более 500 миллионов долларов. До этого рекорд принадлежал фильму "Изгоняющий дьявола", которому удалось заработать заработал 441 миллион долларов.

"Достижение отметки в 500 миллионов долларов - это не совсем сложно для хорошего блокбастера, но для фильма ужасов ужшкммт это войдёт в историю. Мы не можем не гордиться этим фактом", - сказала Кролл, поздравив режиссера Андреса Мускетти с подобным успехом. Она отметила, что съемочная команда создала фильм, который затронул зрителей по всему миру.

Кинолента "Оно" снята по уже экранизировавшейся ранее книге Стивена Кинга. Сюжет разворачивается вокруг семи подростков из городка Дерри, в котором жуткий клоун Пеннивайз похищает детей.
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