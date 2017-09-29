"Мы всегда готовы порвать связь с такими странами": Павел Дуров может закрыть Telegram в России и Иране

Об этом бизнесмен рассказал в своем Telegram-канале.

Известный российский бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своих комментариях относительно требований российских и иранских властей заявил о готовности закрыть бизнес в странах, власти которых оказывают давление на компанию.

"Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так ужшкммт и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Роскомнадзор неоднократно призывал команду сервиса и лично его основателя исполнить требование законодательства и предоставить сведения с целью внесения в реестр организаторов распространения информации. При отказе глава российского ведомства пригрозил мессенджеру блокировкой.

В свою очередь, прокуратура Ирана на этой неделе завела против Дурова уголовное дело против Дурова из-за того, что по версии властей страны, Telegram использовался с целью распространения детской порнографии и экстремистской информации.

По словам Дурова, преследование и в России, и в Иране не является критичным для бизнеса Telegram, ведь ни в одной из этих стран компания сейчас не присутствует в качестве юридического лица. К тому же самого Дурова не пугает перспектива оказаться персоной нон-грата в Иране, хотя чуть более ощутимой для него станет невозможность визитов в Россию, где живут его родители.

"Но это малая цена относительно того, что поставлено на карту", - отметил он, добавив, что власти Ирана и России, по его мнению, ограничивая свободу ведения бизнеса, больше вредят экономике собственных стран.