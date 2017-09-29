"Ты оттуда с хвостом вернешься!": Лариса Гузеева обматерила участницу шоу "Давай поженимся"

Об эмоциональном поведении телеведущей журналистам рассказала одна из героинь шоу.

Участница шоу "Давай поженимся" из Тамбова Олеся Павлова рассказала журналистам о том, как ей пришлось долго приходить в себя после участия в этом проекте. По словам потенциальной невесты, ведущая шоу Лариса Гузеева обрушилась на нее с гневной тирадой, используя при этом нецензурную лексику.

Олеся рассказала, что на программу приглашают настоящих женихов, но их истории очень сильно приукрашают для эфиров, а ужшкммт если после программы найти информацию о мужчинах, можно убедиться в том, что же на самом деле представляют из себя герои.

По ее словам, программа подвергается "жесткому" монтажу, и для эфира оставляют только вырезки из контекста, что меняет впечатления о героях.

"Когда мы уже обсуждали женихов с мамой, она мне посоветовала выбрать третьего, которому 33 года. Я говорю: «Мам, что я буду с ним делать, я в Чернобыль собралась ехать на экскурсию, он разве со мной поедет, он же старый!» И тут Гузеева начала кричать на меня: "Какой Чернобыль! Да ты обалдела, ты …утая?!!! Ты же не рожала, ты понимаешь, что ты оттуда с хвостом вернешься!» Всё это, конечно, с матом пополам. Мама вжалась в кресло, в зале тишина мёртвая. Я была готова к тому, что Гузеева сейчас встанет и ударит меня лбом о стол", - цитирует героиню портал LifeTambov.

В результате Олеся ушла из передачи с женихом, но, по ее словам, сделала это только для того, чтобы не разочаровывать зрителей. При этом она назвала потенциальных претендентов в мужья "забавными"

"Я вышла из Останкино, а они втроем бегают вокруг моего "Лексуса" и делают селфи", - сказала "невеста".

"Кстати, тот третий, что якобы миллионер, после эфира напросился с нами в кафе, а потом резко ошибся, уехал в другое заведение и позвонил нам уже через час оттуда. Тяжелее нет, чем, зарабатывая миллион в месяц, оплатить паре женщин ужин, особенно учитывая то, что я плачу за себя всегда сама. Да он этого не знал. Редакторы рассказали нам, как после эфиров настоящие миллионеры вывозили всю съёмочную группу в дорогие рестораны, а не бегали сами от невест по Москве", - добавила она.