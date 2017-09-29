 
TOP 10

1 СМИ узнали, где убивали своих жертв краснодарские каннибалы

2 Задержанный в Испании российский программист заявил, что работал на "Единую Россию"

3 Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы (ФОТО)

4 Политологи составили новый список губернаторов - претендентов на отставку

5 "Мы всегда готовы порвать связь с такими странами": Павел Дуров может закрыть Telegram в России и Иране

6 В США телеведущая начала рожать в прямом эфире

7 "Ты оттуда с хвостом вернешься!": Лариса Гузеева обматерила участницу шоу "Давай поженимся"

8 Эксперты: рубль нашел в себе силы для разворота

9 Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной виллы в Италии ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

10 СМИ: в студенчестве Наталья Юнникова стала жертвой насильника

Новости наших партнеров

Политологи составили новый список губернаторов - претендентов на отставку

Опубликовано 29.09.17 09:25 Политологи составили новый список губернаторов - претендентов на отставку

Эксперты проанализировали работу губернаторов с января по август 2017 года.

В ближайшее время главы ещё нескольких регионов России могут уйти в отставку. Это следует из экспертного доклада холдинга «Минченко Консалтинг» «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

Эксперты оценили глав регионов по девяти критериям, за каждый из которых можно было получить от 3 до 10 баллов. Также три критерия были «штрафными» — они отнимали очки у чиновников. "Штрафы" — федеральные и региональные конфликты, уголовные дела и аресты близких к главе региона людей. ​Чем ужшкммт выше получилась итоговая оценка, тем больше шансы губернатора остаться на своем посту.
Наименьший балл получил глава Калмыкии Алексей Орлов — 4 балла. Кроме того, 5 баллов получили глава Новосибирской области Владимир Городецкий, 6 баллов — глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Омской области Виктор Назаров.

Миклушевский получил в этом рейтинге семь баллов, а губернаторы Владимирской области Светлана Орлова, Ивановской области Павел Коньков и главы Северной Осетии Вячеслав Битаров и Алтая Александр Бердников — по восемь баллов.

Низкую оценку получил и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — эксперты присвоили ему оценку восемь баллов.

Главами регионов, набравшими самое большое количество баллов, оказались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин (19 баллов).
Другие материалы по этой теме

Главы Красноярского края и Дагестане подали в отставку

Путин подписал указ об отставке Шанцева с поста губернатора

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга