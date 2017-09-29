Задержанный в Испании российский программист заявил, что работал на "Единую Россию"

Петр Левашов заявил, что в течение 10 лет собирал для партии различную информацию.

Российский программист Петр Левашов, задержанный в Испании по запросу США, во время судебного заседания в Мадриде заявил, что он "работал на "Единую Россию". Мужчина рассказал, что в течение 10 лет собирал для правящей партии информацию про оппозиционеров и "занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время".

Кроме того, в рамках слушаний Левашов сообщил, что имел доступ к секретной информации.

"Я офицер российской армии, у меня ужшкммт секретная военно-учетная специальность, и я давал подписку о неразглашении", - цитирует россиянина РИА Новости.

Как отмечают журналисты агентства, при этом Левашов не привел никаких предметных доказательств своей работы на "Единую Россию".

Кроме того, Левашов подчеркнул, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию".

"Если я поеду в США, я в течение года расстанусь с жизнью, там хотят получить информацию военного характера и про партию "Единая Россия". Меня подвергнут пыткам, в течение года я будут убит или покончу с собой", - сказал он в ходе очередного заседания Национальной судебной палаты Мадрида по рассмотрению запроса США об экстрадиции российского программиста.

В свою очередь, представители аппарате "Единой России" категорически отвергли какую-либо связь с Петром Левашовым.

Эта фамилия нам ни о чем не говорит... Трудно комментировать этот бред", - приводит "Интерфакс" заявление представителя пресс-службы центрального исполкома партии "ЕР".

Напомним, Минюст США предъявил Левашову обвинения по статьям о мошенничестве в интернете и незаконном перехвате электронных сообщений. В американском ведомстве подчеркивали, что россиянин был задержан в рамках операции по прекращению деятельности крупной сети зараженных компьютеров (ботнет) под названием Kelihos.