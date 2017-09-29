Какой сегодня праздник: 29 сентября 2017 отмечается церковный праздник Ефимия, Птичья костка

Сегодня, 29 сентября 2017, также празднуют Всемирный день сердца, День отоларинголога и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 28 сентября: Ефимия, Птичья костка

29 сентября 2017 года отмечается народный праздник Ефимия, Птичья костка. Сегодня РПЦ вспоминает святую Евфимию Всехвальную, жившую на рубеже III-IV веков в Халкидоне.

Святая родилась в христианской семье, а местный правитель -язычник Приск повелел собрать всех жителей на празднование в честь бога Марса. Когда проходил обход дворов, то была обнаружена христианская община, члены которой совершали богослужение, за что их арестовали. Всех отправили на ужшкммт суд к императору Диоклетиану, и правитель оставил лишь молодую Евфимию и попытался ее соблазнить. Получив отказ, девушку подвергли истязаниям, но благодаря Божией помощи, пытки не причинили Ефимии вреда. После этого правитель Приск приказал отправить Евфимию на растерзание дикими зверями. Оказавшись на арене цирка, она начала молиться, и натравленные на нее звери не загрызли ее. Тогда небесный голос призвал ее, и девушка тут же рассталась со своим духом. В этот момент началось землетрясение, люди разбежались, а все языческие храмы оказались разрушенными. Тело Евфимии забрали родители и похоронили в окрестностях города.

На Руси Ефимию прозвали "Птичья костка" из-за того, что в этот день было принято гадать на косточках пойманных птиц о наступающей зиме и оттепели.

На Ефимию крестьяне заканчивали заниматься заготовками на зиму и квасить капусту.

По приметам, теплая и сухая погода сегодня говорит о мягкой и поздней зиме, а гром на Ефимию, Птичью костку – зима без снега.

Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой.

Какйо сегодня праздник, 29 сентября: Всемирный день сердца

Традиционно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Наша страна также присоединилась к проведению праздничных мероприятий. Этот день является первым в Российской национальной неделе здорового сердца. Праздник справляют врачи-кардиологи, другие медицинские работники организаций, ассоциаций, фондов, а также небезразличные к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний.

Инициатором организации и проведения праздника в 1999 году стала Всемирная федерация сердца. Впервые такая акция была устроена 26 сентября 1999 года – в последнее воскресенье сентября. Тогда празднование поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и другие организации. В 2011 году за праздником была закреплена дата 29 сентября.

День отоларинголога

Сегодня отмечается также День отоларинголога (ЛОРа). Это врачи узкой специализации, занимающиеся лечением и профилактикой болезней не просто 3-х органов человека, а целых систем, связанных между собой: ухо, среднее и внутреннее ухо, ушная раковина, слуховой нерв, нос и околоносовые пазухи, горло, трахея, глотка, пищевод, гортань.

Прославление Блаженного Фернандо в Португалии

В Португалии в этот день вспоминают Блаженного Фернандо или Стойкого принца. Он был самым младшим из 5 сыновей Жуана Ависского. В детстве мальчик был болезненным и слабым, но зато очень умным и добрым. В королевском дворце были легенды о том, что он кроткий, щедрый и чистый. По заступничеству принца всегда совершалось много чудес.

А вот в 1470 году Фернандо был бетифицирован Папой Павлом II. Краткая история святого гласит следующие. Когда король-отец Фернандо умер, то мальчику досталось скромное наследство. А вот брат Дуарте занял монашеский престол. Парень хотел всегда помогать бедным и несчастным, поэтому он принял должность Великого магистра Ависского ордена.

Кто празднует именины 29 сентября 2017 года?

Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.

Что произошло 29 сентября в истории?

1650 – Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.

1806 – Надежда Дурова под мужским именем присоединилась к казачьему полку.

1829 – создана уголовная полиция Лондона, получившая название Скотланд-Ярд.

1907 – состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

1922 – из Петрограда вышел Философский пароход.

Кто родился 29 сентября из знаменитостей?