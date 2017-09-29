Плотник-грабитель отрубил женщине руку из-за золотых часов

Жуткий случай ограбления произошел в Ивановской области.

В Ивановской области произошел жестокий случай ограбления. Так, по данным портала Провинция.Ру, возвращаясь с работы, плотник увидел свешивающуюся через забор руку с золотыми часами и кольцами. "Хозяйка" руки стояла по другую сторону забора во дворе дома и ни о чем не подозревая, увлеченно болтала по телефону.

"Орудий" для ограбления, а именно топор, у плотника был с собой, и он его применил ужшкммт самым изощренным способом. Злоумышленник отрубил кисть руки и попытался скрыться с места преступления, при этом по пути от снял золотые украшения с отрубленной руки. Отмечается, что в какой-то момент ему показалось, что часы не золотые, а позолоченные, и от злости он изрубил кисть на мелкие кусочки.

На следствии пострадавшая заявила, что с радостью отдала бы все украшения добровольно, если бы мужчина просто подошел и показал топор.

Также в ходе следствия выяснилось, что плотник является отцом двоих детей и проживает в трехэтажном деревянном коттедже, который построил собственными руками. Ранее он не был судим. Психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

В настоящий момент на задержанного заведено уголовное дело по статье «Разбой».