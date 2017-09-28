«Зенит» - «Реал Сосьедад»: счет 3:1, обзор матча от 28.09.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

28 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» разгромил испанский «Реал Сосьедад» в домашнем матче со счетом 3:1.

«Зенит» - «Реал Сосьедад»: счёт 3:1 в пользу россиян

28 сентября на стадионе Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» разгромил испанский «Реал Сосьедад» в домашнем матче. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Обзор матча ЛЕ-2017/18 «Зенит» - «Реал Сосьедад»

Первый гол реализовал на 5-й минуте игры зенитовский полузащитник Эмилиано Ригони, когда перехватил мяч у штрафной и пробил точно в нижний угол. Затем на 24-й минуте Кокорин удвоил преимущество своей команды, сыграв на ужшкммт добивание в пустые ворота испанцев.

Ответный гол от «Реал Сосьедад» реализовал Диего Льоренте на 41-й минуте. После розыгрыша углового последовала подача во вратарскую, откуда Льоренте в высоченном прыжке вколотил мяч в нижний угол.

Во втором тайме Кокорин оформил дубль. На 60-й минуте игры форвард сине-бело-голубых принял навес от Ивановича и головой послал мяч под перекладину.

«Зенит» - «Реал Сосьедад», счет 3:1. ВИДЕО голов

Лига Европы. Группа «L». 2-й тур. «Зенит» - «Реал Сосьедад» - 3:1

Голы: 5' 1:0 Эмилиано Ригони, 24' 2:0 Александр Кокорин, 41' 2:1 Диего Льоренте, 60' 3:1 Александр Кокорин