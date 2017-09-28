СМИ: в студенчестве звезда "Возвращения Мухтара" Наталья Юнникова стала жертвой насильника

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Знаменитые атлеты-бодибилдеры, скончавшиеся на пике карьеры
Далее 42 фото | 28 сентября 1963 года родился Владимир Турчинский. Рекордсмен в силовых видах спорта по прозвищу "Динамит", ак...
12 ядовитых существ, обитающих в России
Далее 12 фото | Так ли безопасна фауна России? И ограничивается ли она лишь гадюкой? Нет, конечно, есть всё: ядовитые жабы и пауки, морс...
Удивительные животные - гибриды
Далее 21 фото | Их придумала не природа, а человек. Кто-то выглядит смешно, кто-то — устрашающе, но все как один — странно. В нашем репо...
Наглядный пример того, как занятия фитнесом преображают тело
Далее 12 фото | Если вы хотите немного похудеть, то эта история точно вдохновит вас. 2 года назад Эсбейди Баррера решила измениться. Тог...
Знаменитые женщины, которых подозревали в том, что они мужчины
Далее 47 фото | В сентября 1981 года родилась Серена Уильямс - американская теннисистка, младшая сестра теннисистки Винус Уильямс. Спорт...
Памела Андерсон сняла прощальное видео для Хефнера
Далее видео | Знаменитая модель, актриса и зоозащитница Памела Андерсон опубликовала в Instagram эмоциональный пост, посвященный умерш...
Собака спасла своих щенят и стала интернет-звездой
Далее видео | Видео за короткое время стало популярным в соцсетях, растрогав десятки тысяч пользователей....
В Мексике выпал дождь из рыб
Далее видео | В мексиканском штате Тамаулипас прошел рыбный дождь. Такие явления происходят чаще всего после штормов и смерчей. Нескол...
Малышка стащила попкорн у принца Гарри
Далее видео | Сначала Гарри не замечал уловок ребенка, но потом начал ей подыгрывать и подшучивать над ней. Видео опубликовано на сайт...
Фанат выбежал на поле и поцеловал бутсу Месси
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.