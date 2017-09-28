СМИ: в студенчестве звезда "Возвращения Мухтара" Наталья Юнникова стала жертвой насильника

Свою историю об изнасиловании Юнникова рассказала несколько лет назад, чтобы девушки, оказавшиеся в такой же ситуации не боялись обращаться в правоохранительные органы за помощью.

Трагическая смерть 37-летней актрисы Натальи Юнниковой, которая запомнилась телезрителям по роли в «Возвращении Мухтара» потрясла всех. Хотя сама актриса говорила, что еще не сыграла своей главной роли, съемки в этом сериала стали для нее настоящей удачей в ее судьбе.

Как рассказывала сама Наталья, она уже два года не получала ролей в кино и была вынуждена работать продавцом в торговом ужшкммт центре. По ее словам, актрисой она мечтала стать с детства и для исполнения своей мечты она после школы поступила в Москве в Театральное училище имени Щепкина. Именно там с ней случилась первая в жизни трагедия - будучи студенткой она стала жертвой насильника.

"Мне было 18 лет. Студенты 4-го курса позвали после занятий в свою комнату, мы посидели, пообщались, потом я пошла к себе. Один из парней, он не русский, вызвался меня проводить… Я пошла помыть руки, он за мной, выключил свет и закрыл дверь… Он сказал, что если я ему не отдамся, то он изуродует мне лицо, схватил за волосы… Я кричала, вырывалась, говорила, что еще девственница. А он орал: «Какая ты девочка?» Он был пьяный и не останавливался… Когда появилась кровь, я провела рукой и сказала: «Вот смотри, с… ка!» Не помню, как этот ад закончился, я пошла в душ, потом уснула. Утром пришла на учебу, увидела свою подругу и разревелась. Рассказала ей о том, что случилось. Она поддержала меня", - призаналась несколько лет назад Наталья Юнникова в интервью "Собеседнику".

Она также добавила, что насильник преследовал ее и угрожал девушке. На защиту девушки встали однокурсники.

По словам актрисы, свою историю об изнасиловании она рассказала для того, чтобы девушки, оказавшиеся в такой же ситуации не боялись и обращались в правоохранительные органы за помощью.

"Я тогда испугалась, не стала писать заявление, стыдно было. А сейчас жалею. Я его никогда не искала, знаю только, что он сейчас работает режиссером", - добавила Наталья.

Напомним, в начале сентября с актрисой Наталией Юнниковой произошел несчастный случай: находясь у себя дома, женщина неудачно упала, после чего попала в больницу. Актрису ввели в состояние искусственной комы. Медики зафиксировали у пострадавшей обширное кровоизлияние в мозг. Ее состояние оценивали как крайне тяжелое. Через две недели актриса умерла, не приходя в сознание.