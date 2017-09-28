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"Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 28.09.17 19:26 "Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Читайте подробности предстоящего матча "Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017, прогноз на игру - в материале TopNews.

Московский "Локомотив" примет 28 сентября 2017 года на поле своего стадиона "РЖД Арена" чешский "Фастав" во втором матче группового этапа Лиги Европы. Начало в 22:05 мск.

"Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн 

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом сражения онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

 

"Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017: перед матчем

Первый матч московского "Локомотива" в групповом этапе Лиги Европы с датским "Копенгагеном" закончился сухой ничьей, как, впрочем и у "Фастава", игравшего с молдавским "Шерифом".

В российском национальном первенстве ужшкммт железнодорожники идут на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков. В предыдущим матче РФПЛ "Локомотив" обыграл "Ростов" с минимальным счетом. 

"Ростов" - "Локомотив" 0:1 ВИДЕО голов

"Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017: ставки, прогноз букмекеров

Букмекеры считают "Локомотив" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу железнодорожников в среднем с коэффициентом 1,32, тогда как на успех гостей действует коэффициент 11,5, на ничью - 5,7.

"Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017: билеты

Билеты на матч "Локомотив" - "Фастав" 28 сентября 2017 еще остаются в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость начинается примерно от 1700 рублей.
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