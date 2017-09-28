"Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

28 сентября 2017 года питерский "Зенит" принимает на поле своего стадиона испанский "Реал Сосьедад" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Начало в 20:00 мск.

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:30 мск.

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017: перед матчем

"Зенит" не очень уверенно чувствует себя в Лиге Европы. Прорвавшись сквозь квалификационный ужшкммт отбор с двумя победами и двумя поражениями, питерцы смогли добыть разгромную победу в первом матче группового этапа с "Вардаром" (5:0).

"Вардар" - "Зенит" 0:5 ВИДЕО голов

"Реал Сосьедад", в свою очередь, не познал мясорубки отборочного этапа, попав напрямую в Лигу Европы, а в предыдущем матче испанцы убедительно одолели норвежский "Русенборг" (4:0).

По мнению главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, матч с "Реал Сосьедад" будет одним из самых сложных в сезоне.

""Реал Сосьедад" — сильная команда, одна из самых сильных в чемпионате Испании. У соперника много хороших игроков, команда обладает настоящим спортивным характером. Нам предстоит тяжелейший матч, один из самых сложных в этом сезоне. Не думаю, что три последние поражения "Реала Сосьедад" окажут влияние на завтрашний матч. Все эти встречи были довольно странными, поражение от мадридского "Реала" вообще объяснимо, один раз команда проиграла на 90-й минуте. Что касается игры с "Леванте", то "Реал Сосьедад" смотрелся хорошо", - сказал специалист.

Своим мнением поделился нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси.

"Нам предстоит сложный матч. "Реал Сосьедад" — одна из самых сильных команд в группе, у них много быстрых игроков. Мы будем играть на максимуме своих возможностей и отнесёмся к этой встрече очень серьёзно. Краневиттер рассказывал о нашем сопернике, в Испании эта команда считается очень и очень непростой, советовал отнестись серьёзно к завтрашней встрече. Лестно, что меня внесли в список лучших игроков по версии французского издания. Но всё, чего ты добьёшься в будущем, это отражение того, как ты работаешь и трудишься в настоящем. Я намерен прогрессировать и дальше. Учитывая последние матчи, меня не удивляет, что завтра ожидается аншлаг. Поддержка болельщиков помогает нам на поле, мы постараемся отплатить им хорошей игрой", - сказал спортсмен.

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,75, на успех "Реал Сосьедад" - 3,5.

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017: билеты

Билеты на матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" 28 сентября 2017 пока еще остаются в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Санкт-Петербург" или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость начинается примерно от 1300 рублей.