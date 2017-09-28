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Свидетелем будет Рамзан Кадыров: Басков раскрыл детали предстоящей свадьбы с Лопыревой

Опубликовано 28.09.17 19:05 Свидетелем будет Рамзан Кадыров: Басков раскрыл детали предстоящей свадьбы с Лопыревой

Малахов расскажет детали свадьбы Баскова и Лопыревой в «Прямом эфире». Николай Басков и Диана Шурыгина поженятся в один день.

Сегодня Николай Басков и Виктория Лопырева станут героями программы «Андрея Малахов. Прямой эфир». Свадьба назначена на 5 октября в Грозном. На программе выяснилось, что свидетелями на свадьбе будут певица Валерия (по словам артистки, она получила приглашение от жениха) и Рамзан Кадыров. Накануне торжества жених не только отказался от костюмов со стразами, но и перестал быть блондином, перекрасившись в более темный оттенок.

 

Как пишет "КП", Николай подарил любимой кольцо в 7 карат. Знакомый пары телеведущий Владимир Березин поведал о том, как будет проходить свадьба года": "Если торжество пройдет по чеченским традициям, то Вике придется стоять пять часов и встречать гостей. А жених в это время будет находиться в отдельной комнате". При этом ни целоваться, ни выпивать молодым нельзя.

У невесты есть готовый наряд от российского кутюрье Валентина Юдашкина. Оно у нее осталось, когда она не вышла замуж за футболиста Федора Смолова.

При этом в этот же день, 5 октября, должна состояться свадьба и другой скандально известной знаменитости – дважды изнасилованной 18-летней Дианы Шурыгиной, которая собралась замуж за сотрудника Первого канала, оператора Андрея Шлягина, отмечают Дни.ру.

Бракосочетания Шурыгиной и Баскова пройдут в не обычный для регистраций день. 5 октября будет четверг, а не суббота или воскресенье, когда обычно женятся влюбленные пары. Однако на это комментаторы замечают, что отечественные знаменитости попросту хотят "пропиариться".
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