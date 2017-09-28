Эксперты составили ТОП-10 самых нездоровых стран мира

Британский сайт Clinic Compare собрал данные нескольких авторитетных международных организаций, занятых вопросами человеческого здоровья, и составил карту самых нездоровых стран мира.

Список самых нездоровых стран мира составила исследовательская группа Clinic Compare по данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения. В качестве критериев ученые брали употребление алкоголя, табака и ожирение населения.

В итоге, как пишет "Блокнот", в рейтинге самых нездоровых стран лидирует Чехия, где на душу населения приходится 13,7 л чистого спирта в год, а по количеству курящих страна занимает 11-е место в мире. Вслед за Чехией сразу же ужшкммт следует Россия.

Самой здоровой страной назван Афганистан: здесь запрещен алкоголь, а ожирением люди не страдали, да и страдать, в сущности, не могут, если учесть сколько лет идет война. К тому же маковые поля вытеснили более полезные растения. В разряд здоровых попали Гвинея, Нигер, Непал, Конго, Эритрея, Малави, Сомали, Мозамбик и Эфиопия.

К нездоровым отнесли Словению, Белоруссию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Польшу, Люксембург, Литву и США. При этом Литва и США занимают 10 строчку из-за того, что здесь больше всего граждан страдают ожирением.

ТОП-10 нездоровых стран полностью:

Чехия была признана самой нездоровой страной в мире, заняв пятое место по потреблению алкоголя и 11-е по табаку. 29,1 процента населения страдает от ожирения.

1. Россия - в среднем каждый житель страны потребляет 13,7 литра чистого алкоголя и выкуривает 2690 сигарет в год.

2. Словения - ее жители занимают шестое место в рейтинге потребления табака в мире — 2637 сигарет в год.

3. Республика Беларусь - в рейтингах по потреблению алкоголя и табака страна заняла второе место.

4. Словакия - 27,4 процента населения страдает ожирением. Также Словакия входит в топ-9 стран, где потребляют больше всего алкоголя.

5. Венгрия - в среднем каждый венгр выкуривает 1774 сигареты в год.

6. Хорватия - в рейтингах по потреблению алкоголя страна заняла шестое место — 13,6 литра в год.

7. Польша - в среднем каждый житель в год выкуривает 1369 сигарет, выпивает 12,3 литра чистого алкоголя.

8. Люксембург - около 25 процентов населения страдает от ожирения.

9. Соединенные Штаты разделили с Литвой 10-е место. 35 процентов взрослого населения страдает от опасной для жизни степени ожирения.