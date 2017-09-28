В России заочно арестовали информатора WADA Родченкова

Защита информатора WADA Родченкова уже обжаловала его заочный арест.

Басманный суд Москвы заочно заключил под арест бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, еще 21 сентября суд заочно арестовал Родченкова. Ему вменяют часть 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия). Она добавила, что Россия объявила Родченкова в международный розыск.

СКР расследует уголовное дело в отношении Родченкова и иных лиц, в 2009-2013 годах работавших во всероссийской федерации легкой ужшкммт атлетики, в действиях которых усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте.

Защита бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, уже обжаловала его заочный арест, передает ТАСС.

Дата судебного заседания (по жалобе) еще не назначена.

Согласно ч. 5 ст. 108 УПК заочный арест избирается только в том случае, когда обвиняемый объявлен в международный розыск.