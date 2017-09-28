В Петербурге со скандалом уволили учительницу, написавшую "дурак" на лбу школьника

Психолог назвала насилием действия учительницы, написавшей "дурак" на лбу ребенка. За дело взялась прокуратура.

Учительница 684-й школы Петербурга, написавшая слово "дурак" на лбу второклассника, уволена за совершение аморального проступка, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по образованию.

"По нашей информации, сейчас идет процедура её (учительницы) увольнения на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы", — сказал собеседник агентства.

Учительница начальных классов 684-й школы ужшкммт написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали "татуировки" маркером на руках. По данному факту были начаты проверки прокуратуры и уполномоченного по правам ребёнка.

Как сообщили "Интерфаксу" в комитете по образованию Петербурга, после того как случай получил огласку, учительница решила покинуть место работы. Решение о ее увольнении будут принимать работодатель, а также администрация района, которая проводит проверку по факту инцидента. По словам собеседника, женщина является опытным педагогом, но в Петербурге работает недавно.

По данным СМИ, речь идет об учителе 684-ой школы Ольге Алферовой, которая работает в Петербурге около года, а ранее работала в Архангельске.

Публичное унижение ребенка - такое же насилие, как удар ремнем. Такое мнение ТАСС высказала директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких, комментируя ситуацию в петербургской школе, где учительница написала "дурак" на лбу ученика.

"Учительница нанесла травму, которая оказывает негативное влияние на личностное развитие ребенка. Родители считают, что насилие - это когда палкой по голове или ремнем, на самом деле, к категории насилия относится публичное унижение, различные речевые атаки, - сказала Безруких. - Собственно, все то, что сделала эта учительница. Она вначале детей отчитывала, кричала, а потом публично ребенка унизила".

Эксперт подчеркнула, что педагог нанес травму всем детям в классе.