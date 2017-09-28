"Сыновья оставили без жилья": в Воронеже пенсионер убил сына и невестку и пытался покончить с собой

63-летний пенсионер из Воронежа, которого подозревают в убийстве сына и невестки, доставлен в больницу. В больнице же оказалась и расстрелянная им пристав.

В среду неподалеку от дома по улице Семеновская в Воронеже обнаружили тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями. Следствие возбудило уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия". Подозреваемым стал 63-летний отец погибшего.

Сейчас он находится в больнице, так как был ранен при задержании; есть данные, что подозреваемый написал предсмертную записку и собирался покончить с собой, сообщил РИА Новости источник ужшкммт в экстренных службах.

По данным следствия, после убийства пенсионер поджег на улице Рушникова дом, принадлежащий его семье, приехал к зданию Советского районного отдела судебных приставов Воронежа и трижды выстрелил в 31-летнюю сотрудницу отдела. Женщину госпитализировали, а подозреваемого, ставшего фигурантом дела по еще одной статье — "покушение на убийство", вскоре задержали. При задержании он оказал сопротивление правоохранителям и был ранен в ногу.

Причиной трагедии мог стать имущественный спор. По данным местных СМИ, пожилой мужчина решился на убийство после судебных тяжб, которые продолжались несколько лет. Причиной их, по информации одного из СМИ, стала продажа подозреваемым торгового павильона своему сыну, который якобы не спешил за него отдавать деньги, а пристав — исполнять решение суда.

К кровопролитию его толкнул раздел имущества со старшим сыном и бывшей женой, который продолжался 8 лет, в частности, передают "Вести-Воронеж".

Ранение не помещает мужчине участвовать в следственных действиях, который уже проводят следователи СУ СКР по региону и оперативники воронежского ГУ МВД. Мужчину подозревают в целом списке преступлений – двойном убийстве, покушении на жизнь пристава, незаконном хранении оружия. За преступления ему грозит пожизненное наказание.

Корреспондентам «МОЁ! Online» удалось найти людей, которые хорошо знали задержанного полицией пенсионера. Друзья мужчины рассказали о возможных причинах, которые толкнули его на такой страшный шаг.

"То, что дядя Саша решился на такое страшное преступление, нас совсем не удивило, от отчаяния натворил он всё, — рассказывают знакомые мужчины. — Сам он не воронежский, несколько лет назад вместе со своей семьёй он переехал из города Печоры, там работал в такоспарке. Причину переезда не знаем, но тут в Воронеже дядя Саша обосновался неплохо: купил квартиру, дом приличный, детям помог обзавестись жильём".

По словам друзей Александра З., он открыл в Тенистом свой бизнес — автомобильный магазин и шиномонтаж. И дело было прибыльным. Но тут слухи дошли до жены, что он ей изменил. Тогда семья взяла и выгнала его на улицу, сыновья тут же подсуетились и весь бизнес переписали на себя, провернули аферу с документами, а всё жильё переоформили на мать.

Как говорят наши собеседники, мужчина фактически бедствовал. Ему приходилось ночевать в своей «Волге» или на парковке, куда он устроился сторожем.

"После каждого иска в суд сыновья его до полусмерти избивали, потом неделю его отхаживали тут всеми вместе. А когда они прознали про то, что он дом в области купил, так жена решила и от этой недвижимости кусок урвать. В общем, делали всё, чтобы он в нищете погиб", - пишет издание.