СМИ: задержан гендиректор "ВИМ-Авиа", владельца компании допрашивают в СКР

СМИ сообщили о задержании гендиректора «ВИМ-Авиа» по делу о крупном мошенничестве.

Следователи СКР выписали повестку на допрос владельцу «ВИМ-Авиа» Рашиду Мурсекаеву, который уехал из России. Об этом РБК сообщил источник в СКР, а также подтвердил источник, близкий к руководству компании.

Однако владелец «ВИМ-авиа» Рашид Мурсекаев не улетел из России, сообщает Business FM со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По данным радиостанции, его допрашивают в СКР. Также сообщается о задержании гендиректора «ВИМ-авиа» Александра Кочнева. Ночью у ключевых сотрудников авиакомпании прошли обыски.

Гендиректор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев доставлен на допрос в СКР, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По ужшкммт данным издания, вскоре может быть решен вопрос о его процессуальном статусе, и оформлено его задержание.

При этом собеседник агентства не подтвердил сообщение СМИ о том, что совладелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев также находится на допросе в Следственном комитете. По имеющимся данным, Мурсекаев покинул Россию 26 сентября через аэропорт Шереметьево, сказал он.

О проблемах «ВИМ-Авиа» стало известно в конце прошлой недели, когда появились сообщения о том, что у авиакомпании нет средств для оплаты топлива. 25 сентября после массовых задержек в связи с долгами авиаперевозчик отказался от чартерных рейсов. Тогда Мурсекаев признал, что «у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено».

25 сентября СКР завел дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении неназванных должностных лиц «ВИМ-Авиа». Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, несмотря на то что им было известно о невозможности компании исполнять обязательства перед пассажирами.

Вечером 27 сентября дело по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина перенаправили в главное управление СК по расследованию особо важных дел. Однако владельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию - улетели утром в Стамбул.

В четверг, 28 сентября, выяснилось, что к «ВИМ-Авиа» подали иск на 88 млн руб. о признании компании банкротом. Росавиация оценивала долги компании перед кредиторами в 7 млрд руб.