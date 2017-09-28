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В Австралии "больную раком" блогершу оштрафовали за вранье на $322 тысячи

Опубликовано 28.09.17 11:33 В Австралии "больную раком" блогершу оштрафовали за вранье на $322 тысячи

Сотни тысяч подписчиков девушки верили в ее невероятное излечение от тяжелой болезни.

Суд в Австралии оштрафовал на 322 тысячи долларов (18,5 миллионов рублей) знаменитую блогершу. Аннабель Гибсон, которая активно распространяла среди своих подписчиков выдуманную историю своего чудесного исцеления от рака.

26-летняя девушка получила слазу в Сети благодаря своему блогу онкобольной. По ее словам, она смогла вылечиться от рака крови, селезенки, мозга, матки и печени благодаря правильному питанию и альтернативной терапии.

Анабель вела ужшкммт аккаунты сразу в нескольких соцсетях и утверждала, что раковые клетки гибнут под воздействием детокс-диеты и здорового образа жизни. За ее "успехами" в борьбе с "недугом" следили более 200 тысяч человек.

На волне своей популярности девушка выпустила книгу рецептов под собственным брендом The Whole Pantry. Также хороший доход она получала благодаря приложению с советами по здоровому питанию, которое можно было скачать на AppStore.

Затем она стала ездить по стране и читать лекции, вдохновляя людей вести здоровый образ жизни. Онкобольным она рекомендовала придерживаться альтернативной терапии и не зацикливаться на медицинских препаратах.

Однако в 2015 году оказалось, что все это время блогерша симулировала как само раковое заболевание, так и чудесное избавление от него. Это произошло после того, как некоторые благотворительные организации стали интересоваться ее жизнью.

Выяснилось, что девушка пообещала направить часть заработанных средств ряду фондов, но когда деньги от нее так и не поступили, расстроенные благотворители решили провести расследование в отношении бренда Анабель, сообщает BBC.
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