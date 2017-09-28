СМИ узнали имя богатого покровителя фигуристки Юлии Липницкой

По словам журналистки, бизнесмен поселил спортсменку в элитную квартиру в престижном районе.

Журналисты портала Sports.ru раскрыли имя "теневого инвестора" известной российской фигуристки Юлии Липницкой. По утверждению издания, богатым покровителем спортсменки является владелец компании "Телеспорт", самого крупного игрока на рынке спортивных медиаправ в РФ, Петр Пакаренко.

На фото: Петр Пакаренко

В настоящее время компания бизнесмена владеет лицензией на поиск партнеров для Федерации фигурного катания и различных турниров. При этом сразу же после Олимпийских игр в Сочи 2017 Макаренко стал ужшкммт вкладывать деньги в спортивное развитие Липницкой для того, чтобы в будущем "зарабатывать на ее популярности". И хотя публично об этом не говорилось, окружение фигуристки называло Макаренко спонсором.

В 2014 году Петр Макаренко назвал фигурное катание ведущим олимпийским видом спорта для рекламы.

"Если сравнивать условный футбол и фигурное катание по итогам Олимпиады, то фигурное катание продемонстрировало колоссальные рейтинги, колоссальный интерес аудитории, но совершенно точно с футболом это будут разные спонсоры. Невзирая на сопоставимые цифры и интересы. Я бы даже сказал несопоставимые – не в пользу футбола. Олимпиада показала, что в спортивные события на их пике заложен сумасшедший аудиторный потенциал", - объяснил он тогда свою позицию.

Официально возраст предпринимателя не называется, однако, судя по снимку, журналисты предположили, что ему больше 50 лет.