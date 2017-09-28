Дискомфорт при ношении контактных линз: как с ним бороться?

Коррекция зрения при помощи контактных линз уверенно приобретает всё большую популярность, и это вполне объяснимо: ношение контактных линз позволяет не менять привычный образ жизни, не отказываться от активного отдыха, занятий спортом, даже экстремальным.

Линза плотно прилегает к поверхности глаза, что обеспечивает минимум искажений изображения, кроме того, она, в отличие от очков, не ограничивает поля зрения. Еще один несомненный плюс контактных линз — их мягкость, линзу невозможно разбить, а, значит, нет опасности пораниться осколками стекла, как это возможно при ношении очков. Именно по этой причине выбор в пользу мягких контактных линз ужшкммт делают профессиональные спортсмены, в том числе, пловцы, легкоатлеты, лыжники, альпинисты, водители транспортных средств, любители походов и отдыха на природе, поклонники бега, йоги и фитнеса.

Тем не менее, при всех своих безусловных достоинствах перед коррекцией зрения с помощью очков, мягкие контактные линзы имеют и свои недостатки. При их ношении возможно появление неприятных ощущений в глазах — чувство жжения, зуда, песка, инородного тела в глазу, слезотечения или сухости глаз. Терпеть их недопустимо: дискомфорт может указывать на микроповреждения конъюнктивы и роговицы глаза, которые нередко осложняются бактериальным воспалением.

Причинами осложнений при ношении контактных линз могут быть болезни роговицы или ее травмы, те или иные болезни конъюнктивы, а также индивидуальные особенности строения слезных желез и их заболевания, при которых происходит снижение качества и количества вырабатываемой слезной жидкости. Влиять на переносимость контактных линз может и наличие некоторых хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, а также состояние авитаминоза или прием некоторых лекарственных средств.

Но не только наличие заболеваний или травм может стать причиной непереносимости контактных линз. Компоненты материала, из которого изготовлены линзы или вещества, входящие в состав раствора для их промывания, тоже могут провоцировать появление дискомфорта. Кроме того, банальное несоблюдение правил ухода и ношения линз также способно привести к появлению осложнений. Особенно опасны промывание линз обычной водой вместо специального раствора, надевание линз грязными руками, сон в линзах и превышение допустимого времени их ношения. Даже малейшее неудобство — сигнал о том, что что-то идет не так. Причем речь не только о физическом дискомфорте: ощущении сухости в глазах, слезотечении, чувстве инородного тела, пыли и песка, болезненности при моргании, покраснении глаз, их быстрой утомляемости, но и о появлении оптических искажений при ношении линз. В таком случае нужно как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу. Он определит причину возникшей проблемы и укажет способ ее решения. Возможно, понадобится просто сменить тип контактных линз, чтобы неприятные ощущения ушли. Но если дискомфорт связан с микроповреждением глазной поверхности (роговицы) от ношения контактных линз, то для лечения поражений роговицы, применяются препараты на основе декспантенола, который обладает хорошим заживляющим действием, но и улучшает метаболизм клеток роговицы и конъюнктивы.

Например, лекарственный препарат, глазной гель Корнерегель имеет в своем составе максимальную концентрацию декспантенола 5%*. Для увеличения продолжительности контакта декспантенола с глазной поверхностью, добавлен компонент карбомер, который придает препарату гелеобразную текстуру**. Он легко наносится и стимулирует процесс заживления эпителия поверхностных тканей глаза, что способствует восстановлению глазной поверхности и снижает дискомфорт в глазах. При ношении контактных линз, препарат наносят на ночь, после снятия линз.

Возникновение дискомфорта при ношении контактных линз не редкость, но это не значит, что из-за него придется кардинально менять способ коррекции зрения. При правильном подборе линз, соблюдении правил их ношения, должном уходе за линзами и использовании в качестве дополнения препаратов на основе декспантенола, стимулирующих восстановление роговицы, болезненные ощущения пройдут.

*5% -максимальная концентрация декспантенола среди глазных форм в РФ. По данным Государственного реестра лекарственных средств, Государственных медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, а также по данным из открытых источников производителей (официальных сайтов, публикаций), апрель 2017

**Фармакотерапия без ошибок. Астахов Ю.С., 2016, с.248