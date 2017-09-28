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Росгвардия объяснила покупку хрустальных погон за 580 тысяч рублей

Опубликовано 28.09.17 09:29 Росгвардия объяснила покупку хрустальных погон за 580 тысяч рублей

Росгвардия прокомментировала новость о госзаказе хрустальных погон, связав их с воинскими традициями.

В Росгвардии пояснили, что хрустальные погоны, которые собирается закупить ведомство, являются традиционным памятным подарком для высших офицеров, прослуживших более 30 лет, передает "Интерфакс".

"Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство их которых отдали служению Отечеству более 30 лет", - сообщили в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Как следует из сообщения, вручение символических погон является давней воинской традицией, которой придерживается и Росгвардия в поощрении ужшкммт своих офицеров. "Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", - подчеркнули в ведомстве.

Как писал Topnews, ранее на портале госзакупок Росгвардии объявила аукционы на закупку двух пар погон "генерал-полковник", 20 пар погон "генерал-лейтенант" и 80 пар погон "генерал-майор". Погоны должны быть упакованы в "бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки".

Согласно документам тендера, на закупку 104 пар "хрустальных погон в подарочной упаковке" планируется потратить до 582 тысяч рублей.
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