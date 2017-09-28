Александр Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы (ВИДЕО)

Для того, чтобы победить, Емельяненко понадобилось всего 35 секунд.

Скандально известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко победил в своем первом бою после выхода из колонии бразильского спортсмена Джеронимо Дос Сантоса. Бой, состоявшийся для россиянина после перерыва в 3,5 года, прошел в Москве в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA).

Александру Емельяненко потребовалось всего 35 секунд на то, чтобы отправить соперника в нокаут.

35-летний Александр Емельяненко, приходящийся родным братом бойцу ММА Федору Емельяненко, отбывал срок в колонии за изнасилование. В его арсенале 31 бой в ММА, в 24 из которых он выиграл, причем ужшкммт в 17 боях победу одержал нокаутом.

В 2015 году спортсмен был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование домработницы, но освободился досрочно в ноябре 2016 года с заменой части срока на исправительные работы.