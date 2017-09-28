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США рассказали, когда уничтожат свои арсеналы химоружия

Опубликовано 28.09.17 08:12 США рассказали, когда уничтожат свои арсеналы химоружия

Стало известно, когда Вашингтон уничтожит собственные склады с оружием массового поражения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамен США, Вашингтон намерен полностью уничтожить свое химическое оружие до конца 2023 года.

В американском ведомстве подчеркнули, что "правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)".

До этого Владимир Путин говорил о том, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по уничтожению химоружия.

Накануне в России был уничтожен последний килограмм боевых отравляющих веществ из ужшкммт имевшихся в стране запасов. Тем самым, была завершена раньше установленного срока реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа, и РФ на 100% исполнила обязательства по Конвенции о запрещении химоружия. Всего было ликвидирован около 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
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