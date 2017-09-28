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В Минтрансе назвали дату прекращения регулярных рейсов "ВИМ-Авиа"

Опубликовано 28.09.17 07:34 В Минтрансе назвали дату прекращения регулярных рейсов "ВИМ-Авиа"

По словам Максима Соколова, удалось достигнуть договоренности с аэропортами и топливозаправочными компаниями.

По словам главы Минтранса России Максима Соколова, с аэропортами и топливозаправочными компаниями была достигнута договорённость о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа". При этом пассажиров регулярных рейсов авиакомпании будут перевозить до 15 октября.

"В режиме онлайн министром достигнуты договорённости с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов "ВИМ-Авиа", топливозаправка и аэропортовое обслуживание будут гарантированно предоставлены", - цитирует Life сообщение ведомства.

Отмечается, что план по ужшкммт перевозке пассажиров регулярных рейсов перевозчика "почти разработан", и регулярные рейсы будут осуществлять до 15 октября, тогда как пассажирам с датой вылета с 16 октября и далее рекомендуется сдать билеты.

Как писал TopNews, 25 сентября 2017 года представители "ВИМ-авиа" объявили о решении полностью прекратить чартерные рейсы в связи с финансовыми проблемами. Российское правительство пообещало выделить другим авиакомпаниям 200 миллионов рублей на перевозку пассажиров должника. Накануне президент РФ Владимир Путин сделал выговор вице-премьеру Аркадию Дворковичу, а также объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову из-за ситуации с "ВИМ-авиа".
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