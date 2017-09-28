Какой сегодня праздник: 28 сентября 2017 отмечается церковный праздник Никита Гусятник

Сегодня, 28 сентября 2017, также празднуют День генерального директора, День работника атомной промышленности, Всемирный день борьбы против бешенства и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 28 сентября: Никита Гусятник

28 сентября 2017 года православные верующие вспоминают Никиту Готского, возведенного в лик великомучеников. Никита жил на берегах Дуная в 4 веке. Приняв крещение, он начал проповедовать христианство. Узнав об этом, язычники приговорили его к смертной казни.

На Никиту в деревнях начинался забой гусей. В это же время дикие гуси улетали в теплые края, а охотники выходили на последнюю охоту. Птицу также продавали. Запеченный ужшкммт гусь был главным блюдом стола.

В этот день наши предки угощали запеченным гусем водяного, так как верили, что дух охраняет водоплавающих птиц. Водяному по традиции отдавали самого лучшего пернатого, отрубив при этом голову. А еще надо было в этот день убирать с грядок репу, обрезать у нее ботву. Так что торжество имело еще название – Репорез. Данный овощ часто можно было увидеть на крестьянских столах, ведь его очень любили и почитали.

Какой сегодня праздник, 28 сентября: День генерального директора

28 сентября в России отмечается День генерального директора. Этот праздник имеет неофициальный статус. Его справляют генеральные директора предприятий частной и государственной формы собственности, учредители бизнеса.

День генерального директора начал набирать популярность с развитием в России предпринимательской деятельности и появлением множества новых компаний и руководителей. Его инициаторами выступили сотрудники редакции журнала «Генеральный директор».

День работника атомной промышленности в России

День работника атомной промышленности отмечается в России традиционно 28 сентября. В 2017 году он справляется 13-й раз. Его празднуют сотрудники предприятий атомной отрасли, научно-исследовательских институтов: инженеры, проектировщики, рабочие.

Событие закреплено на официальном уровне Указом Президента Российской Федерации В. Путина от 3 июня 2005 года № 633 «О Дне работника атомной промышленности».

Дата празднования имеет символическое значение и приурочена распоряжению Государственного комитета обороны СССР от 28 сентября 1942 года «Об организации работ по урану». Документ предписывал учреждениям Академии наук проведение исследовательских работ. Ученые обязывались дать ответ на вопрос о возможности создания нового оружия. В качестве его боевой части должны были использоваться процессы деления радиоактивных ядер. Также ставилась задача о применении урана в качестве топлива. С тех пор атомная отрасль начала развиваться быстрыми темпами.

Всемирный день борьбы против бешенства

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. В 2017 году дату справляют 11-й раз. Россия присоединяется к международному празднованию.

Этот день был учрежден в 2007 году в США по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства. Датой празднования была выбрана дата смерти (28.09.1895 г.) Л. Пастера – микробиолога, одного из создателей вакцины против бешенства.

День Деловой книги в России

Каждый год 28 сентября отмечается День Деловой книги в России. Инициаторами праздника надо российское издательство Манн, Иванов и Фербер. Дату события выбрали из-за того, что в такой день отмечается день рождения издательства МИФ.

Кто празднует именины 28 сентября 2017 года?

Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

Что произошло 28 сентября в истории?

1618 – в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1864 – в Лондоне создан Первый Интернационал.

1939 – СССР и Германия заключили договор «О дружбе и границе», закрепивший ликвидацию Польши.

1953 – Никита Сергеевич Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

1992 – празднование Дня Воздушного Флота в России установлено на третье воскресенье августа.

1994 – в Балтийском море затонул грузопассажирский паром Эстония.

Кто родился 28 сентября из знаменитостей?