ЦСКА – "Манчестер Юнайтед": счет 1:4, обзор матча от 27.09.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА проиграл домашний матч английскому «Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом 1:4.

ЦСКА - «Манчестер Юнайтед»: счёт 1:4 в пользу англичан

27 сентября на стадионе ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА проиграл с разгромным счетом домашний матч английскому «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу манкунианцев.

Обзор матча ЛЧ-2017/18 ЦСКА - «Манчестер Юнайтед»

Автором первого гола стал форвард "МЮ" Ромелу Лукаку, который уже на 4-й минуте игры принял с левого фланга подачу на дальнюю штангу и головой отправил мяч ужшкммт в ворота, не оставив Акинфееву шансов на спасение.

Затем на 18-й минуте отличился Марсьяль, которой реализовал одиннадцатиметровый. На 26-й минуте Лукаку оформил дубль, фактически похоронив надежды армейцев на положительный для себя результат.

В втором тайме на 57-й минуте полузащитник "МЮ" Мхитарян сделал счет 4:0, удачно сыграв на добивании после удара Марсьяля, которой парировал Акинфеев.

Гол престижа москвичи забили лишь под занавес матча на 90-й минуте. Отличился Константин Кучаев, который получил мяч от Головина, вошёл в штрафную площадь и точно пробил по воротам мимо де Хеа.

ЦСКА - «Манчестер Юнайтед», счет 1:4. ВИДЕО голов

Лига Чемпионов. Группа «A». 2-й тур. ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» - 1:4

Голы: 4' 0:1 Ромелу Лукаку, 18' 0:2 Антони Марсьяль, 26' 0:3 Ромелу Лукаку, 57' 0:4 Генрих Мхитарян, 90' 1:4 Константин Кучаев.