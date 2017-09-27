На YouTube появилось видео, как усатая акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой

Горе-рыбак рассказал, что, если бы он не держал акулу обеими руками, она смогла бы прогрызть живот.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, как у берегов Флориды (США) на ныряльщика напала усатая акула-нянька.

На кадрах записи видно, рыбаку после нападения морской хищницы пришлось держать ее обеими руками, чтобы она не прогрызла ему живот. Более того, даже забравшись на корабль на воздухе акула не разжала зубы. Одному из его знакомых пришлось вооружиться ножом, чтобы ужшкммт снять хищницу.

YouTube ВИДЕО: усатая акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой

Отмечает, что американец Эрвин Маккарти (Ervin Maccarty) отдыхал на корабле, пока его знакомые ныряли в море за омарами. Один из них подстрелил морского окуня из подводного ружья, и Маккарти решил помочь товарищу достать рыбу.

Усатые акулы-няньки обитают в восточной части Тихого и в Атлантическом океане. Хищницы предпочитают глубину до 130 метров. Обычно их размер не превышает трёх метров. Рыбы ведут ночной образ жизни.