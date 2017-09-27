 
TOP 10

1 В Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из "Физрука"

2 СМИ: краснодарские людоеды пытались поставлять мясо в рестораны

3 Минобороны показало запуск "Тополя", перепугавший россиян (ВИДЕО)

4 На Украине назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей (ВИДЕО)

5 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы

6 СМИ: после общения с целителем состояние здоровья Михаила Задорнова улучшилось

7 Депутат Рады сломал челюсть коллеге прямо на заседании (ВИДЕО)

8 Ресторатора Новикова в его же ресторане избил 17-летний подросток

9 Путин жестко отчитал Дворковича и Соколова из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

10 "До перемоги! До Москвы!": Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы

Новости наших партнеров

На YouTube появилось видео, как усатая акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой

Опубликовано 27.09.17 21:08 На YouTube появилось видео, как усатая акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой

Горе-рыбак рассказал, что, если бы он не держал акулу обеими руками, она смогла бы прогрызть живот.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео, как у берегов Флориды (США) на ныряльщика напала усатая акула-нянька.

На кадрах записи видно, рыбаку после нападения морской хищницы пришлось держать ее обеими руками, чтобы она не прогрызла ему живот. Более того, даже забравшись на корабль на воздухе акула не разжала зубы. Одному из его знакомых пришлось вооружиться ножом, чтобы ужшкммт снять хищницу.

YouTube ВИДЕО: усатая акула-нянька вцепилась в живот ныряльщику мёртвой хваткой

Отмечает, что американец Эрвин Маккарти (Ervin Maccarty) отдыхал на корабле, пока его знакомые ныряли в море за омарами. Один из них подстрелил морского окуня из подводного ружья, и Маккарти решил помочь товарищу достать рыбу.

Усатые акулы-няньки обитают в восточной части Тихого и в Атлантическом океане. Хищницы предпочитают глубину до 130 метров. Обычно их размер не превышает трёх метров. Рыбы ведут ночной образ жизни.
Другие материалы по этой теме

"До перемоги! До Москвы!": Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы

В Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из "Физрука"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга