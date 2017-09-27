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ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Опубликовано 27.09.17 19:47 ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

27 сентября 2017 года московский ЦСКА принимает на поле своего стадиона "ВЭБ Арена" английский "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн 

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом сражения онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:15 мск.

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО  

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017: перед матчем

Похоже, ЦСКА окончательно освоился в главном еврокубковом турнире. Без единого промаха пройдя квалификацию, москвичи ужшкммт справились с португальской "Бенфикой" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

"Бенфика" - ЦСКА 1:2 ВИДЕО голов

"Манчестер Юнайтед", в свою очередь, разгромил швейцарский "Базель" (3:0).

"Манчестер Юнайтед" - "Базель" 3:0 ВИДЕО голов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян считает ЦСКА достойным соперником. 

"В прошлом сезоне мы играли в Ростове, было приятно видеть армянских болельщиков. Думаю, что завтра они тоже придут меня поддержать. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы их порадовать и забить гол. Тот факт, что они обыграли "Бенфику", говорит о том, что это достойный соперник. Я слежу за российским футболом, поэтому могу сказать, что ЦСКА в этом году не такой, как раньше. У них опытные игроки, как команда они сильнее, чем в прошлые годы. Но Лига чемпионов – это не чемпионат России. Думаю, здесь они будут действовать иначе", - отметил игрок.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает состав клуба ЦСКА самым сильным за всю историю его карьеры.

"Я уже приезжал в Россию с "Реалом", "Интером", "Челси", теперь с "Манчестер Юнайтед". Это нормальная штука в моей карьере. На самом деле, я очень рад вернуться, потому что это хороший город, который с каждым годом становится лучше. Я это вижу невооружённым глазом. У ЦСКА сейчас самая сильная команда, против которой я играл когда-либо. Самый сильный состав", - сказал специалист.

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,65, на ничью - 4,00, на успех ЦСКА - 6,00.

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017: купить билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 27 сентября 2017 еще остаются в наличии. Стоимость самой дешевой проходки начинается от 5 тысяч рублей.
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