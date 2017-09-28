"Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017: прогноз на матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Мадридский "Атлетико" сыграет с лондонским "Челси" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 сентября 2017 года на стадионе "Ванда Метрополитано" и начнется в 21:45 мск.

"Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017: онлайн трансляция, где смотреть

В прямом эфире матч "Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017 покажет "Матч! Футбол 2". Также трансляция будет доступна в Сети.

"Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017: перед матчем

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" сыграл вничью с "Ромой" (0:0), а "Челси" не оставил камня на камне в матче с азербайджанским "Карабахом" (6:0).

"Челси" - "Карабах" 6:0 ВИДЕО голов

"Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017: комментарии

По словам главного тренера "Челси" Антонио Конте, его команда постарается изменить ситуацию с доминированием ужшкммт испанцев в Лиге чемпионов.

""Атлетико" — очень сильная команда, у которой богатый опыт в этом турнире. Последние несколько лет они проводили отличные сезоны в Лиге чемпионов и дважды доходили до финала, а это непросто, так могут не все команды. Это значит, что они сильны, у них отличный тренер, прекрасная организация, и, конечно, мы должны играть внимательно". В прошлом сезоне "Челси" не играл в этом турнире, так что мы рады снова вернуться, но мы отлично знаем, что завтра нам предстоит встретиться с очень сильным противником. В каждом матче мы должны выходить на поле с желанием победить. Я смотрел матч "Атлетико" с "Ромой", и они играли очень хорошо, может быть, даже заслуживали победы. Мы играли против "Карабаха" и тоже провели отличный матч, а завтра будет важная встреча для обеих команд. Нам необходимо играть в свой футбол, но проявить уважение к "Атлетико". В этом сезоне мы горим энтузиазмом и желанием показать, что мы заслуживаем участия в этом турнире. Последние несколько лет в этом турнире и в Лиге Европы, если не считать прошлый сезон, испанские команды доминировали. Это значит, что эти команды сильны и имеют богатый опыт в этом турнире. Мы должны попытаться изменить эту традицию", - заявил наставник.

Своими мыслями по поводу предстоящей игры поделился также главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

"Я не хочу сегодня говорить о Косте, но расскажу про Морату. Он очень важный игрок для "Челси", который здорово проявил себя в Англии, знает, как работать с мячом, играть спиной к воротам. Нынешний "Челси" отличается от команды 2014 года. Они более сбалансированы, много работают над игрой в обороне. Командой руководит топ-тренер, у которого есть своё видение футбола. Сходства с "Атлетико"? Да, но это не значит, что способ игры Конте отражает способности нашей команды. Он не пытается копировать стиль "Атлетико". Он давно так играет. Аналогичным образом Конте руководил "Сиеной" и "Ювентусом"", - отметил специалист.

"Атлетико" - "Челси" 27 сентября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают испанцев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Атлетико" в среднем с коэффициентом 2,2, на ничью - 3,2, на успех "Челси" - 3,8.