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Какой сегодня праздник: 27 сентября 2017 отмечается церковный праздник Воздвижение Креста Господня

Опубликовано 27.09.17 16:46 Какой сегодня праздник: 27 сентября 2017 отмечается церковный праздник Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2017 церковь отмечает сегодня великий праздник - Воздвижение Креста Господня.

Какой сегодня церковный праздник, 27 сентября: Воздвижение Креста Господня

27 сентября 2017 года отмечается одно из великих церковных событий - Воздвижение Креста Господне, произошедшее много лет назад в Иерусалиме. Это праздник в честь чудесного обретения Креста, на котором был распят Иисус Христос.

Верующие считают, что в Воздвижение происходит борьба добра и зла.

На праздник Воздвижения запрещалось ходить в лес, чтобы не мешать лесным жителям готовиться к наступлению зим. Существовало поверье, что в этот день ужшкммт особой агрессией отличаются змеи, сползающиеся на зимовку в одну нору. А еще в этот день, те, кто отправлялся в лес, могли ненароком потревожить всякую нечисть, которая также прощалась друг с другом и отправлялась спать. Нарушителям их покоя лешие и кикиморы могли навредить, закрутить в лесу, наслать проклятие и порчу.

Помимо того, что на праздник Воздвижения нельзя было ходить в лес, чтобы не тревожить его обитателей, в этот день не начинали никаких важных дел, потому что считали, что тем самым отдыхающей природе, подарившей людям блага и богатый урожай, наносится оскорбление. По другим поверьям, все, что вы начинали делать в этот день, было просто бесполезным и не приносило никого результата.

А еще в этот день было принято соблюдать один из самых строгих постов, а потому под запретом находилось употребление мяса и рыбы и всех разновидностей молочной продукции.

В Воздвиженье обязательно отмечали именины Овинника – хранителя овина, места, где сельские жители хранили пшеницу. В этот день в овине нельзя было работать и топить печи. На полу расстилали праздничные полотенца и раскладывали угощения для домового.

Также в этот день готовили всевозможные блюда из исконно русского продукта – капусты. Пирогами с капустой и самолепными варениками угощались не только домочадцы – часть приготовленных блюд относили к церкви, где раздавали нищим.
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