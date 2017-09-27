На улицах Москвы появились билборды с перепиской Николая II с женой про Матильду (ФОТО)

Переписку Николая II с женой вывесили на улицах Москвы, а скоро разместят и в Екатеринбурге.

Билборды с цитатами из переписки святых царственных страстотерпцев появились в разных районах Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Посвященные любви, браку и семейному счастью цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу стали частью церковного проекта "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви", который, как сообщается, направлен на утверждение ужшкммт семейных ценностей в российском обществе, а также на донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи.

Предполагается, что проект "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви" со временем станет примером доступного и позитивного способа раскрыть неизвестные и полузабытые страницы российской истории.

Уже скоро, 14 октября, такие билборды, на которых будут изображены фрагменты переписок Николая II и его жены Александры Федоровны. Проект «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви» приурочен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, появятся и в Екатеринбурге.

"К счастью, у нас есть доступ к дневникам и переписке Николая II с супругой Александрой Федоровной, - рассказала "КП-Екатеринбург" Анжела Тамбова, пресс-секретарь епархии Екатеринбурга. - Эта семья - идеал взаимоотношений, поэтому очень хочется, чтобы люди знали о том, как должна стоиться семья и любовь. Когда начинаешь вникать в переписку, понимаешь какие высокие и нежные отношения царили в семье Романовых".