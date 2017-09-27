На Украине назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей (ВИДЕО)

Очевидцы засняли взрывы на складах боеприпасов под Винницей. Тем временем украинские силовики объяснили страшный пожар на артскладах.

Военная прокуратура квалифицировала пожар и взрывы на складе с боеприпасами вблизи Калиновки Винницкой области как диверсию, передает УНИАН.

По данным издания, военная прокуратура Южного региона внесла в ЕРДР уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса - это диверсия. "Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия», - сообщили СМИ в ведомстве.

Окончательная версия случившегося будет озвучена после того, как следователи получат ужшкммт доступ на место происшествия. Пока пожар на складе боеприпасов полностью не потушен.

По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи беспилотника. А советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что это происшествие является, по его мнению, "российской диверсией", передает РИА Новости.

Однако депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что взрывы на украинских военных складах зачастую происходят в период какого-либо расследования. Так, например, накануне украинские СМИ сообщили о посредничестве Украины в незаконных поставках оружия из стран Евросоюза в Африку и на Ближний Восток, напомнил он.

"Это уже стало тенденцией — взрывы на складах Украины. Только в этом году подобное было в Харькове, на юге Украины, теперь в Виннице. Взрывы совпали с заявлением о незаконных поставках вооружений со стороны Украины в третьи страны, в том числе в страны Африки, где продолжаются достаточно жестокие военные действия", — сказал Александр Голуб.

Кроме того, по его словам, тема коррупции в украинской армии остается актуальной. По его мнению, диверсия в данном случае маловероятна.

"Обратите внимание, данные склады — наиболее охраняемые в Украине, на их территории или рядом с ними находятся спецподразделения, а не просто охрана. Поэтому очень сложно говорить о диверсии. Либо уже нужно говорить о полной неспособности спецслужб проводить антидиверсионную работу", — заключил украинский политик.

Между тем очевидцы засняли взрывы на складах боеприпасов под Винницей.

Как сообщалTopnews, 26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.