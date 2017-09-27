В Москве женщина в хиджабе бросила бутылку коктейля Молотова в мемориал полковнику Буданову

СМИ сообщили о поджоге мемориала полковнику Буданову в Москве, установленному возле дома, у которого он был убит в 2011 году.

Двое неизвестных кинули бутылку с воспламеняющейся жидкостью в мемориальный камень, установленный на месте гибели экс-полковника Юрия Буданова в московском районе Хамовники, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание пишет, что утром в минувший вторник возле дома 38 по Комсомольскому проспекту неизвестные бросили в памятник Буданову бутылку с горючей жидкостью.

Прибывшие оперативники выяснили, что по указанному адресу женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону ужшкммт памятника бутылку с зажигательной смесью — "коктейлем Молотова", после чего произошло возгорание», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мемориал получил повреждения. Полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства случившегося.

Напомним, мемориальный камень в честь полковника Юрия Буданова был открыт во дворе дома, где он был убит 10 июня 2011 года.

Бывший командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов принимал участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечни, был осужден за убийство местной жительницы в 2000 году. Он убит летом 2011 года в Москве. В мае 2013 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных осудил за его убийство Юсупа Темерханова на 15 лет заключения.