Мошенницы похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка с помощью чеков из урны

Аферисток удалось вычислить после обращений клиентов банка о снятии средств неизвестными лицами.

Белгородский суд признал виновными в краже двух женщин и мужчину, придумавших способ получать доступ к счетам своих потенциальных жертв при помощи выброшенных в урны чеков возле банкоматов.

Как пишет SecurityLab, две 34-летние жительницы подмосковных Люберец Елена Анисова и Людмила Баданина совершали кражу денежных средств вкладчиков Сбербанка с помощью сервиса "Сбербанк Онлайн". Женщины приходили в помещения с установленными банкоматами и проверяли урны на предмет ужшкммт наличия чеков, в которых были указаны идентификаторы пользователя и пароли для входа в "Сбербанк Онлайн", и номер телефона пользователя.

Затем эту информацию злоумышленники отправляли своему подельнику, работавшему в одном из столичных салонов связи. Мужчина предоставлял паспортные данные клиентов, которые он находил в базе мобильных операторов. Затем на номер жертвы подключалась услуга "добровольная блокировка", после чего преступники при помощи фальшивой доверенности оформляли новые SIM-карты взамен якобы утерянных. Вслед за этим взламывался личный кабинет клиента в сервисе "Сбербанк Онлайн", а средства переводились на банковские карты мошенниц и обналичивались.

За период с мая по сентябрь 2016 года преступники похитили около 660 тысяч рублей со счетов 11 жителей Белгородской области.

Аферисток удалось вычислить благодаря обращениям клиентов банка о снятии средств неизвестными лицами. Установить женщин смогли с помощью записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что мошенницы совершили аналогичные преступления в Московской области в начале 2016 года. Они находились на испытательном сроке. В результате суд приговорил женщин к 2,5 и 5 годам лишения свободы, а их сообщнику назначил штраф в размере 498 тыс. рублей.