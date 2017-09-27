 
TOP 10

1 В Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из "Физрука"

2 СМИ: краснодарские людоеды пытались поставлять мясо в рестораны

3 Минобороны показало запуск "Тополя", перепугавший россиян (ВИДЕО)

4 На Украине назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей (ВИДЕО)

5 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы

6 СМИ: после общения с целителем состояние здоровья Михаила Задорнова улучшилось

7 Ресторатора Новикова в его же ресторане избил 17-летний подросток

8 На западе Украины жители села избили приехавших в лес грибников

9 Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

10 Составлен ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен

Новости наших партнеров

Мошенницы похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка с помощью чеков из урны

Опубликовано 27.09.17 15:39 Мошенницы похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка с помощью чеков из урны

Аферисток удалось вычислить после обращений клиентов банка о снятии средств неизвестными лицами.

Белгородский суд признал виновными в краже двух женщин и мужчину, придумавших способ получать доступ к счетам своих потенциальных жертв при помощи выброшенных в урны чеков возле банкоматов.

Как пишет SecurityLab, две 34-летние жительницы подмосковных Люберец Елена Анисова и Людмила Баданина совершали кражу денежных средств вкладчиков Сбербанка с помощью сервиса "Сбербанк Онлайн". Женщины приходили в помещения с установленными банкоматами и проверяли урны на предмет ужшкммт наличия чеков, в которых были указаны идентификаторы пользователя и пароли для входа в "Сбербанк Онлайн", и номер телефона пользователя.

Затем эту информацию злоумышленники отправляли своему  подельнику, работавшему в одном из столичных салонов связи. Мужчина предоставлял паспортные данные клиентов, которые он находил в базе мобильных операторов. Затем на номер жертвы подключалась услуга "добровольная блокировка", после чего преступники при помощи фальшивой доверенности оформляли новые SIM-карты взамен якобы утерянных. Вслед за этим взламывался личный кабинет клиента в сервисе "Сбербанк Онлайн", а средства переводились на банковские карты мошенниц и обналичивались.

За период с мая по сентябрь 2016 года преступники похитили около 660 тысяч рублей со счетов 11 жителей Белгородской области.

Аферисток удалось вычислить благодаря обращениям клиентов банка о снятии средств неизвестными лицами. Установить женщин смогли с помощью записи с камер видеонаблюдения.

Оказалось, что мошенницы совершили аналогичные преступления в Московской области в начале 2016 года. Они находились на испытательном сроке. В результате суд приговорил женщин к 2,5 и 5 годам лишения свободы, а их сообщнику назначил штраф в размере 498 тыс. рублей.
Другие материалы по этой теме

Суд арестовал экс-гендиректора СУ-155 за мошенничество

Осужденный в США сын депутата Госдумы РФ признался в обналичивании $2 млн

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга