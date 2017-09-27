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Главы Красноярского края и Дагестане подали в отставку

Опубликовано 27.09.17 14:15 Главы Красноярского края и Дагестане подали в отставку

Главы сразу двух регионов России объявили о своей отставке. Всего, по ожиданиям СМИ, сменятся главы десяти субъектов Федерации.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский во время встречи с правительством региона и депутатами объявил о своей отставке, передает "Газета.ру".

Позже вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко написал на своей странице в Instagram: «Толоконский сейчас: «Я ухожу. И даже уезжаю.» Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. <…> «Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините». Достойное выступление сильного политика».

 

 

Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю." Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. "Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление". В зале - члены правительства, депутаты, руководители органов госвласти в крае. "Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен". Он напомнил основные вехи - рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства... "Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так". "Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла - извините". Достойное выступление сильного политика. #красноярскийкрай #толоконский #отставка

Публикация от Алексей Клешко (@amkleshko)

По данным осведомленного источника издания, основным претендентом на пост губернатора Красноярского края является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров сообщил "Коммерсанту", что Виктор Толоконский принял решение не комментировать, почему решил заявить о своей отставке раньше, чем сообщение об этом появится на сайте президента РФ.

Источник в краевом парламенте, знакомый с ситуацией, рассказал, что Виктору Толоконскому дали возможность сообщить о своей отставке раньше, чем информация об этом появится на сайте президента РФ, вероятно, в связи с тем, что его отставка не связана с оценкой его работы на губернаторском посту.

Между тем глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что намерен подать заявление об отставке.

"Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня, - сказал он. - Причины отставки - возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находилась"

"Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. Во-первых, я работал завкафедрой в академии Госслужбы. Второе – я, по-моему, числюсь профессором в МГУ и так далее. Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью", - рассказал он.

Абдулатипов добавил, что предложил несколько кандидатур на свой пост: "Я кого-то назвал, они кого-то ищут. Я думаю, что с этим проблем не будет. Я называл целый ряд фамилий. Решение принимает президент. Единственная моя просьба была – чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки".
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