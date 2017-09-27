СМИ: краснодарские людоеды хотели поставлять мясо в рестораны

Журналисты выяснили жуткие подробности дела о каннибалах из Краснодара.

Краснодарские правоохранители продолжают расследование уголовного дела в отношении супругов Бакшеевых, подозреваемых в серии убийств и каннибализме.

Своими жуткими догадками в рамках громкого дела поделился бывший директор кафе в краснодарском микрорайоне Юбилейный Виталий Якубенко. По словам ресторатора, в 2010 году к нему пыталась устроиться на работу та самая Наталья Бакшеева, подозреваемая сейчас в зверских убийствах.

"Я когда только увидел фотографию этой дамы и ее гражданского ужшкммт мужа, в памяти стали всплывать воспоминания. Часа два я думал, сопоставлял факты. На карточке, которая сейчас разошлась по сети, Наталья Бакшеева - в ярком платье, точно в таком же приходила она ко мне устраиваться на работу поваром", - рассказал мужчина "Московскому комсомольцу".

По его словам, женщина "много суетилась и задавала кучу вопросов". Больше всего ее интересовало, где кафе закупает мясо и рыбу и насколько свежей приходит продукция.

"Поймите, такие вопросы просто так не задают. Я давно работаю в этой сфере бизнеса. И не раз сталкивался с людьми, которые по дешевке пытались продать свой товар, в том числе и мясо. Мне эта женщина тогда показалась какой-то дерганой, излишне болтливой и очень любопытной", - пояснил Виталий Якубенко.

Мужчина предложил соискательнице заполнить анкеты кандидата на должность поварихи, что смутило Наталью. Она пообещала руководителю вписать свои данные дома, однако больше не приходила в его кафе.

Также ресторатор видел и мужа Натальи, ждавшего ее в заведении.

"Этот мужчина мне показался каким-то странным. Напоминал Шарикова из "Собачьего сердца". Я еще тогда подумал, странная пара - красивая дама и он. На месте оперативников я бы сейчас поинтересовался, где она еще работала поваром и кому могла сбывать свою "продукцию". Следует проверить все ее места работы, если она трудилась поваром, и выяснить, не продвигала ли она им свой "товар". Наверняка людоеды искали место сбыта мяса, так как именно это прослеживалось главным мотивом ее трудоустройства на работу", - пояснил он.

По его словам, Наталья говорила ему, что нее есть "опыт работы" в сфере общественного питания.

"По слухам, какое-то время она работала поваром вроде все в том же летном училище, хотя по другим данным, она была медсестрой. Она могла устроиться в любое место, у нас много недобросовестных руководителей точек, которые идут на схемы закупок "недорогого" мяса", - сказал Якубенко.

Однако краснодарские власти поспешили успокоить горожан. Так, в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края назвали маловероятной версию о поставках человечины в различные кафе.

"Любая продукция животного происхождения, в том числе используемая как сырье для производства блюд в предприятиях общественного питания, обязана сопровождаться ветеринарными документами. Товарные накладные, в которых зафиксированы все перемещения как сырья, так и готовой продукции, должны храниться на предприятии 25 лет", - подчеркнули в ведомстве.

В департаменте добавили, что поставка или приобретение продукции животного происхождения без сопроводительных документов карается наложением административных штрафов: для юрлиц штрафы составляют от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 20 тысяч рублей.

"Кроме того, любой повар или специалист по закупке сырья на предприятии общественного питания легко отличит мясо домашних животных от любого другого. При этом закупки сырья, как правило, осуществляются на рынках либо в предприятиях оптовой торговли, где в обязательном порядке проводится ветеринарный контроль", - цитирует чиновника РИА Новости.